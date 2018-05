Iran, Rohani a Pompeo: "Non puoi decidere per il mondo"

"Chi sei tu per decidere per l'Iran e il mondo? Il tempo per queste azioni è finito e il popolo iraniano non ha prestato attenzione a queste dichiarazioni centinaia di volte". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, replicando al capo della Cia Mike Pompeo che ha minacciato sanzioni senza precedenti se Teheran non "cambierà rotta" sul nucleare. "L'amministrazione Trump ha riportato gli americani indietro di 15 anni all'era Bush", ha aggiunto.