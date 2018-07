Iran, posta su Instagram video mentre balla: 18enne arrestata

Le autorità iraniane hanno arrestato una 18enne che aveva postato sul suo account Instagram una serie di video che la ritraevano mentre ballava senza il velo in testa. La tv di Stato ha trasmesso una confessione di Maedeh Hojabri, questo il nome della ragazza, in cui ammette di avere violato le norme morali ma insiste che questa non era la sua intenzione. La ragazza è stata liberata su cauzione ma non può rilasciare interviste.