Iran: "Paesi europei facciano di più per salvare accordo nucleare"

Tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Bahram Ghasemi, l'Iran ha chiesto all'Europa di "fare sforzi più seri e solleciti" per mettere in atto iniziative economiche che permettano di salvare l'accordo sul nucleare stipulato nel 2015. L'appello è stato lanciato dopo che la compagnia petrolifera Total si è ritirata da un progetto per lo sviluppo di un grande giacimento di gas nel Golfo. Sulle decisioni dell'Ue pesano le minacce di sanzioni degli Usa.