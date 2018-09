E' di "diversi morti e almeno venti feriti" il bilancio di un attacco armato a una parata militare ad Ahvaz , in Iran occidentale. Lo riferisce la tv di Stato iraniana. Gli assalitori hanno aperto il fuoco da dietro una tribuna e "almeno cinque di loro sono stati uccisi". Tra le vittime bimbi, giornalisti e otto Guardie della rivoluzione islamica. L'attentato è stato rivendicato dall'Isis come riferito dalll'agenzia di propaganda Amaq.

La parata si celebrava in occasione dell'anniversario dell'invasione dell'Iran ordinata da Saddam Hussein. Ahvaz è il capoluogo della regione petrolifera del Khuzestan e nel 2017 era stata teatro di proteste per l'inquinamento e problemi nella fornitura di acqua ed energia elettrica in occasione di una visita del presidente Rohani.