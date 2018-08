Trema ancora la terra in Indonesia: una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l'isola di Lombok. Lo rende noto l'Istituto geofisico americano, mentre per l'agenzia geologica indonesiana il sisma ha invece registrato una magnitudo 6.2. Il terremoto, ha aggiunto l'agenzia, "non ha il potenziale di provocare uno tsunami". Si tratta della terza grande scossa in poco più di una settimana: finora il bilancio è di almeno 347 vittime.