India,violentata bimba di tre anni

Una bambina indiana di tre anni è stata violentata da uno o più sconosciuti a New Delhi. Lo riferisce l'emittente Ndtv, precisando che la piccola è in gravi condizioni in un ospedale della capitale. Lo stupro è avvenuto sabato sera in un terreno abbandonato del quartiere di Sarojini Nagar a New Delhi. La piccola è stata trovata ferita da alcuni abitanti della zona, che hanno avvertito i genitori.

Trasferita in ospedale, la bambina, che fa parte di una povera famiglia che vive in una baraccopoli, è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed è ora in rianimazione, anche se pare non essere in pericolo di vita.



Secondo quanto la piccola vittima ha raccontato alla madre, gli aggressori avrebbero utilizzato un coltello per minacciarla. Sulla base di alcuni indizi materiali, la polizia è ora alla ricerca dei responsabili.