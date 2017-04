India, trovata "bimba Mowgli": viveva nella foresta con gli animali

Da "Il libro della giungla" alla realtà: la polizia indiana ha trovato in una foresta dell'Uttar Pradesh una bambina di circa otto anni che viveva, come il mitico Mowgli dei romanzi di Kipling, allo stato brado fra gli animali. La piccola, che era stata "adottata" da un branco di scimmie, è stata portata in ospedale per verificare le sue condizioni. Alla vista degli agenti, i primati e la bambina hanno cercato di spaventarli emettendo grida.