India, donne vittime di attacchi con acido sfilano in passerella

Nove donne sfigurate dall'acido hanno sfilato nel primo defilé di alta moda organizzato per le vittime di questa orribile piaga degli attacchi con l'acido in India. Tutte vittime dei mariti o di membri della famiglia, hanno indossato abiti donati dai più famosi stilisti indiani. Alcune di loro sono state aiutate dal gruppo "Make Love Not Scars" a rifarsi una vita e in molti casi anche il volto.