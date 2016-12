India, decapitato bimbo di 4 anni: offerto in sacrificio alla dea Kali

Un bambino indiano di quattro anni è stato decapitato in un villaggio dell'Andhra Pradesh, in India, da uno stregone che ha offerto il "sacrificio" alla dea Kali per ottenere "poteri divini" e "ricchezza". Il quotidiano The Times of India riferisce che dopo l'orribile episodio gli abitanti del villaggio hanno legato l'uomo a un albero e hanno tentato di bruciarlo vivo. Lo sciamano P. Tirumala Rao è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.