India, 26enne aggrappato a un treno in movimento: cade rovinosamente

Un ragazzo indiano di 26 anni ha tentato di salire su un treno in movimento, della tratta Nanded-Bengalore. Il ragazzo è rimasto aggrappato al mezzo per oltre un minuto per poi cadere rovinosamente e sbattere contro uno dei paletti che segnano il percorso dei binari. L'accaduto è avvenuto sotto lo sguardo di un passeggero, che ha filmato la scena, piuttosto che allertare la sicurezza in tempo.