India, 15enne bruciata viva dopo mesi di stupri e di ricatti: quattro arresti

L'uomo, di cui è stato reso noto il nome, Lokendar, ed alcuni suoi amici avevano continuato nelle violenze alla ragazzina che aveva anche dato loro 5mila rupie (meno di 70 euro) per cercare di uscire dall'incubo.



Sabato il tragico epilogo. Il vice commissario di polizia Arvind Kumar ha raccontato che "l'uomo ha convocato a casa sua la ragazza e, in presenza della moglie Archana, ha sollecitato un altro rapporto sessuale minacciando ancora una volta di diffondere il video, ma lei ha rifiutato".



A questo punto, hanno scritto i genitori della vittima in una denuncia alla polizia, "l'uomo ed i suoi complici hanno cosparso il corpo della giovane di kerosene ed hanno appiccato il fuoco". Trasportata in ospedale con ustioni sul 90% del corpo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla e la polizia ha proceduto ad arrestare quattro persone accusandole di omicidio e complicità in omicidio.