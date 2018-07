Incidente in Scozia, grave la donna ferita: è di Siracusa

Sono gravi le condizioni della donna italiana rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in Scozia. I parenti della donna, di Siracusa, sono già partiti per raggiungerla. Lei, un'agente della polizia penitenziaria in servizio a Brucoli, e il marito sono ricoverati in Terapia intensiva, mentre il bambino di 4 anni che era con loro è morto sul colpo. I tre erano a bordo di un pulmino della Fiat.