14 giugno 2017 13:42 Incendio in un grattacielo a Londra, la polizia: almeno sei morti e 74 feriti Si teme che le vittime possano aumentare. La tragedia in Latimer Road, dove sono intervenuti oltre duecento vigili del fuoco. I soccorsi cercano altri sopravvissuti nel palazzo

Un vasto incendio ha avvolto la Grenfell Tower in Latimer Road, nella zona ovest di Londra. Secondo la polizia ci sono almeno sei morti, mentre i feriti ricoverati in sei ospedali di Londra sono 74, venti in condizioni critiche. Secondo Scotland Yard, c'è il rischio che ci siano ancora persone intrappolate all'interno dell'edificio, mentre i soccorritori dicono che la torre non rischia il collasso. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito grida d'aiuto provenire dal palazzo.

Si temono altre vittime - Il comandante della polizia Stuard Cundy avverte che il numero delle vittime potrebbe essere anche più alto e in un comunicato scrive: "Posso confermare sei morti, in questo momento, ma questo bilancio potrebbe aggravarsi durante la complessa operazione di recupero che proseguirà per giorni". La London Fire Brigade fa sapere via Twitter che continuano senza sosta le ricerche di sopravvissuti all'interno del palazzo. Le fiamme hanno attaccato nella notte 24 dei 27 piani del grattacielo residenziale a North Kensington: l'incendio, per quanto sotto controllo, grazie all'intervento di oltre 200 vigili del fuoco, sul posto con oltre 40 mezzi, non è stato ancora completamente spento.

L'incendio divampato all'11esimo piano, erano in corso lavori di ristrutturazione - L'incendio è esploso attorno all'una di notte (le due in Italia): il rogo è divampato all'undicesimo piano e rapidamente si è diffuso in quasi tutto il palazzo. Nella Grenfell Tower, edificio costruito negli Anni 70, sono presenti 120 appartamenti per un totale di circa 500 residenti. Di recente nel palazzo erano stati avviati dei lavori di ristrutturazione. Alcuni dei residenti in passato avevano lamentato la scarsa sicurezza derivante dalla presenza di mezzi e materiali utilizzati per i lavori.

Theresa May: "Affranta per la perdita di vite" - "Profondamente rattristata per la perdita di vite". Così la premier britannica Theresa May ha commentato la tragedia. Il primo ministro è costantemente aggiornata sulla situazione e ha convocato una riunione d'urgenza delle autorità coinvolte per assicurare la migliore risposta alla nuova emergenza nella capitale.