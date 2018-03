25 marzo 2018 12:31 Incendio in centro commerciale in Siberia: 64 morti, molti bimbi Su Twitter circolano video che mostrano come molte persone per sfuggire alle fiamme si siano buttate dalla finestre. Il rogo potrebbe essere stato provocato da un bambino che aveva un accendino

Almeno 64 persone sono morte in un vasto incendio divampato in un centro commerciale a Kemerovo, in Siberia. Altre 43 persone sono rimaste ferite: 37 sono ancora ricoverate in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate in un cinema e hanno distrutto più di mille metri quadrati della struttura. Circa 200 le persone fatte evacuare. Tra le vittime potrebbero esserci fino a 41 bambini. Finora si contano almeno 27 dispersi.

Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere completamente il rogo. Secondo i media russi, le fiamme sono state domate dopo 12 ore. Il centro commerciale è severamente danneggiato: una parte del tetto e alcuni piani sono parzialmente crollati. Su Twitter circolano alcuni video che mostrano come molte persone per sfuggire alle fiamme si sono buttate dalla finestre. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta penale.



Le immagini della televisione russa mostrano una densa massa di fumo nero che fuoriesce dal centro commerciale Winter Cherry, che oltre a numerosi negozi ospita una sauna, un bowling e un cinema multisala.