Incendi in California, salvataggi nell'inferno di fuoco a Sonoma

L'inferno di fuoco e fiamme nella California del Nord continua. Il bilancio delle vittime è in continuo aggiornamento (36 i morti accertati e centinaia i dispersi, questa l'ultima conta), mentre sui social network si susseguono i video di salvataggi eroici da parte dei poliziotti della zona più colpita, quella della Contea di Sonoma e di Napa Valley. E come si può non commuoversi davanti alle immagini di un agente che, sprezzante del pericolo, si getta tra le fiamme per soccorrere la popolazione rimasta isolata tra roghi sempre attivi per il forte vento o di una sua collega che cerca di catturare un gatto domestico ferito, per portarlo lontano dalla desolazione più totale?