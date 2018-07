Incendi in California: nove dispersi e 38mila persone evacuate

Gli incendi che stanno devastando il nord della California hanno obbligato 38mila persone a lasciare le loro abitazioni: si contano nove dispersi, che si aggiungono ai due morti accertati nell'area attorno a Redding. Sono andati in fumo oltre 20mila ettari, 500 case sono state distrutte e il villaggio di Keswick, di 450 abitanti, è stato ridotto in rovine. Oltre tremila i vigili del fuoco impegnati senza sosta per spegnere le fiamme.