In coma da più di un anno, un cinese viene risvegliato dall'odore dei soldi

09:35 - Era in coma da un anno, si è risvegliato all'improvviso quando gli infermieri gli hanno fatto passare sotto il naso... dei soldi. E' bastato sentire il "profumo" di 100 yuan (valgono circa 16 dollari) perché Xiao Li, di Shenzhen, tornasse indietro dal suo "sonno" nel suo letto d'ospedale.

A riportare la notizia è stato il Central European News, descrivendo la soddisfazione del personale medico davanti alla "risurrezione" dell'uomo. "E' stato straordinario - ha detto il primario, Liu Tang -. Non avevo mai visto nulla di simile in vent'anni di professione".



Li era caduto in coma dall'agosto 2013 dopo una settimana passata senza dormire in un Internet café, dove stava lavorando a idee di business. Per mesi i medici hanno cercato di risvegliarlo, ma invano, finché i suoi familiari hanno rivelato ciò che amava più di ogni altra cosa al mondo.



"Abbiamo chiesto alla sua famiglia cosa fosse ciò che lo 'motivava' e la risposta è stata chiara e netta: i soldi - aggiunge ancora il medico -. Quando abbiamo realizzato quanto forte fosse la sua passione per i soldi, abbiamo fatto questo esperimento. I ricordi degli odori e dei suoni possono avere un potere di stimolo molto grande".