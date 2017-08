Il premio nobel per la pace Malala Yousafzai ammessa a Oxford

A Malala Yousafzai non spaventano le sfide. Lei che fin da giovanissima ha lottato per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istruzione delle donne della città di Mingora, in Pakistan vincendo il premio Nobel per la Pace. Ora ha raggiungo un altro traguardo: è stata ammessa all'università di Oxford. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Twitter.