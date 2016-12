Il Papa riceve in Vaticano un transessuale spagnolo e la fidanzata

18:37 - Papa Francesco ha ricevuto sabato in udienza privata in Vaticano un transessuale spagnolo, accompagnato dall'attuale fidanzata. Lo ha riferito il quotidiano iberico Hoy, secondo cui il transgender, Diego Neria Lejarraga, ex donna di 48 anni, aveva scritto tempo fa al Pontefice denunciando di essere stato emarginato dalla Chiesa nella sua città di Plasencia, in Estremadura, dopo il cambio di sesso.

Il Papa gli avrebbe quindi telefonato due volte in dicembre e sabato l'ha ricevuto a Santa Marta.



Bagnasco: "Non c'è famiglia se non con matrimonio uomo-donna" - Intanto, lanciando l'allarme contro la "colonizzazione ideologica" in atto, in apertura del Consiglio Cei il cardinale Angelo Bagnasco Bagnasco avverte che "si dice famiglia, ma si pensa a qualunque nucleo affettivo a prescindere dal matrimonio - che ne riconosce in modo impegnativo la pubblica valenza - e dai due generi".