I misteri dell'Homo Naledi: domande e nuovi scenari dopo il ritrovamento

La prima domanda potrebbe sembrare di puro esercizio accademico, ma non lo è. Perché per arrivare alla caverna di Dinaledi dove sono stati trovati i resti bisogna seguire un percorso particolarmente tortuoso, attraversando stretti passaggi che in alcuni punti sono larghi non più di 18 centimetri. E quindi è escluso che i corpi siano stati trasportati fino a quella grotta da un'alluvione o da una frana. Dato, poi, che sulle ossa non ci sono segni di denti e artigli, è escluso che quella fosse una tana di animali che possano aver portato lì la loro preda - l'Homo Naledi - per mangiarla dopo averla catturata.



Insomma, nella grotta i 15 individui ci sono arrivati da soli, oppure vi sono stati "sepolti" dai loro simili dopo la morte. E se la prima ipotesi, per quanto strana (perché solleva altre domande: che cosa ci facevano lì, nelle viscere della terra, quei 15 individui?), potrebbe risolvere il problema e far pensare che i proprietari dei resti si siano infilati nella grotta e poi vi siano, per qualche motivo rimasti bloccati fino alla morte, la seconda dovrebbe far riscrivere più di un trattato di paleontologia. Perché finora la sepoltura, e quindi il culto dei morti, era stato considerato una prerogativa unica dell'uomo. E il Naledi, per quanto sia stato classificato nel genere Homo, stando alle attuali conoscenze non avrebbe dovuto avere questa capacità.



Il punto è che secondo i ricercatori che hanno scoperto i resti, la spiegazione è proprio quella più difficile: Lee Berger, capo della spedizione, ha spiegato che il suo gruppo ha "esplorato tutti gli scenari alternativi: una strage, la morte accidentale dopo essere rimasti intrappolati nella grotta, il trasporto da parte di un carnivoro sconosciuto o di una massa d'acqua, e altri ancora. Alla fine, l'ipotesi più plausibile è che gli Homo Naledi abbiano intenzionalmente depositato laggiù i corpi dei defunti".



E qui diventa importante anche la seconda domanda: quanto antiche sono quelle ossa? I lavori per datarle sono appena iniziati, ma una prima stima parla di due milioni e mezzo di anni. Una datazione che, se confermata, solleverebbe ulteriori problemi proprio per il fatto della sepoltura: due milioni e mezzo di anni fa non ci sarebbero dovuti essere comportamenti ritualizzati come il culto dei morti, e soprattutto non ci sarebbero dovuti essere tra specie con caratteristiche così differenti da quelle dei nostri antenati più evoluti.



Il Naledi, invece, era non più alto di un metro e mezzo e pesante circa 45 chilogrammi; anche il suo cervello era piccolo, all'incirca come un'arancia e simile a quello degli scimpanzé. Come testimoniano le dita curve delle sue mani, sapeva arrampicarsi, e le lunghe gambe dimostrano che sapeva anche camminare e correre. E con gli altri membri del genere Homo ci sono soltanto alcune somiglianze: l'Homo Naledi ha cranio e mandibola che ricordano quelli dell'Homo abilis, dell'Homo Rudolfensis, dell'Homo Erectus e dell'Homo Sapiens, ma le sue caratteristiche restano comunque uniche ed hanno qualche vaga somiglianza anche con esseri più primitivi, come gli Australopitechi. Mentre la cassa toracica ricorda quella dello scimpanzé e mentre mani e piedi, per quanto con dita più lunghe e più arcuate, sono abbastanza vicini a quelli dell'uomo moderno.