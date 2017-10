Hawaii, multa ai pedoni che guardano il cellulare mentre attraversano la strada

Il Consiglio comunale di Honolulu , la capitale della Hawaii , ha approvato una legge contro gli "smartphone zombies" , cioè i pedoni che attraversano la strada guardando il cellulare. I "distratti" verranno puniti con una sanzione che va dai 15 ai 99 dollari . La somma dipende dalle volte che la polizia beccherà il passante con gli occhi sul telefonino mentre sta attraversando la carreggiata. Non verranno puniti invece coloro che riusciranno a dimostrare che stavano utilizzando il cellulare per chiamare i soccorsi.

Il sindaco di Honolulu, Kirk Caldwell, ha affermato di essere stato costretto a firmare la legge perché il numero di persone coinvolte in incidenti sulle strisce pedonali stava diventando preoccupante. Tanto che il Consiglio per la sicurezza nazionale ha introdotto la voce "camminata distratta" tra i rischi che possono causare incidenti e morte negli Stati Uniti. "Gli smartphone non hanno invaso solo le nostre carreggiate, ma anche i nostri marciapiedi" ha affermato una portavoce del Consiglio.



Secondo uno studio pubblicato dall'Università di Maryland nel periodo dal 2000 al 2011 almeno 11mila incidenti stradali negli Stati Uniti sono stati provocati da una distrazione causata dallo smartphone.



Alcuni cittadini di Honolulu hanno però criticato la nuova legge considerandola troppo intrusiva in quanto va a interferire con la libertà personale.