Grotta Thailandia, scoperto cunicolo che sbuca vicino ai ragazzi

Si riaccendono le speranze di poter raggiungere in tempi brevi i ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia. I soccorritori credono infatti di aver individuato un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea: si tratta di un cunicolo largo circa un metro che conduce a circa 150-200 metri dal punto dove si trovano gli studenti. "Le possibilità di avvicinarsi sono parecchio alte", ha detto il capo degli ingegneri.