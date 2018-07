Groenlandia, iceberg si arena vicino a un villaggio: se si scontra rischio tsunami

Un gigantesco iceberg è andato alla deriva arenandosi a ridosso di Inaarsuit, un villaggio della Groenlandia occidentale. Il piccolo centro è stato costretto a una parziale evacuazione per evitare di essere sommerso dalle onde nel caso l'enorme massa di ghiaccio dovesse spaccarsi. L'iceberg incombe sulle case che sorgono su un promontorio, ma è radicato e non si è mosso nella notte. Le autorità dicono di non aver mai visto un iceberg così grande prima.