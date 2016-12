Grecia: no visita ministro Austria

La Grecia ha rifiutato una visita del ministro dell'Interno austriaco, Johanna Mikl-Leitner, che aveva chiesto di recarsi ad Atene per spiegare la posizione del suo Paese sul tema migranti. La visita, secondo fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa statale greca Ana-Mpa, non potrà avvenire finché l'Austria continuerà a prendere "misure unilaterali". Ieri Atene aveva richiamato in patria il proprio ambasciatore a Vienna.