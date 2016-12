Grecia, migranti superano polizia e barriere ed entrano in Macedonia: esercito li blocca

Famiglie intere sono entrate con circospezione nelle acque del fiume in piena, aiutate solo da una corda. Sulle spalle i bambini e in mano il bagaglio.



In mattinata morti tre profughi - In precedenza, sempre nel tentativo di raggiungere la Macedonia, tre profughi hanno perso la vita. Due uomini e una donna sono infatti annegati proprio mentre tentavano di attraversare il Suva Reka. Altri 23 impegnati a tentare di attraversare il corso d'acqua sono stati tratti in salvo e condotti nel centro di accoglienza di Vinojug. Le vittime, secondo i media, sarebbero di nazionalità afghana.



Fermati 40 reporter europei - La polizia macedone ha arrestato un gruppo di circa 40 giornalisti europei al confine per "ingresso illegale" al seguito dei migranti che hanno attraversato senza autorizzazione la frontiera con la Grecia. I reporter dovranno pagare una multa di circa 200-250 euro e riceveranno probabilmente il foglio di via. "Ci hanno sequestrato le macchine fotografiche e trasferiti, prima a un posto di polizia e poi al commissariato di Gevgelija", ha raccontato un fotografo.