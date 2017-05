Gran Bretagna, il principe Filippo si ritira dalla vita pubblica

Gb, lʼultima uscita pubblica del principe Filippo prima dellʼannuncio del ritiro è stata alla Casa del Cricket 1 di 8 Twitter Twitter Gb, l'ultima uscita pubblica del principe Filippo prima dell'annuncio del ritiro è stata alla Casa del Cricket L'ultima uscita pubblica del principe Filippo, prima dell'annuncio del suo ritiro a vita privata a partire dall'autunno, è immortalata nelle foto ufficiali diffuse sui social network da Buckingham Palace. Il 96enne marito della Regina è apparso sereno e sorridente incontrando all'Home Of Cricket la squadra del Marylebone Cricket Club. La regina Elisabetta aveva convocato in mattinata una riunione per comunicazioni importanti. Il principe, che ha il "pieno sostegno della Regina" come precisa la nota di Palazzo, potrà scegliere comunque di partecipare a qualche singolo evento di grande rilevanza. Immagini televisive di ieri lo hanno mostrato in buona forma mentre prendeva parte ad un evento in uno stadio di cricket a Londra.