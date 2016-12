Gmg 2016, migliaia di giovani verso Cracovia per incontrare il Papa

Uno dei momenti più intensi di questo viaggio sarà la preghiera di Papa Francesco nei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau: il pontefice argentino ha chiesto di svolgere una visita ai due lager nazisti in silenzio, senza saluti ufficiali e discorsi, in raccoglimento e meditazione. Unico incontro quello con i sopravvissuti e con coloro che aiutarono i perseguitati a sfuggire la morte, come ad esmpio i discendenti di una famiglia sterminata per aver nascosto alcuni ebrei. Il papa andrà anche nel santuario di Cestokova dove pregherà davanti alla Madonna Mera che tanto ha segnato i destini della storia polacca e poi nei luoghi di Cracovia dove Karol Woityla è vissuto. Infine giovedì sabato e domenica l'incontro con un milione e mezzo di giovani per il Giubileo dedicato a loro nell'anno santo della misericordia.



Nel corso del suo viaggio il Papa affronterà anche la sfida della sicurezza. La visita di Francesco avviene in un frangente geopolitico drammatico, tra attentati in varie parti d'Europa e del resto del mondo, la drammatica situazione in Turchia, un'Unione europea alle prese con le imprevedibili uscita del Regno Unito. Tensioni che, secondo il Vaticano, non dovrebbero però rifrangersi sulla visita papale: "Nessuna preoccupazione particolare". Ma proprio ieri, nella città di Lodz, un cittadino iracheno è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di possedere delle 'tracce' di sostanze esplosive.