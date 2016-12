Glasgow, la polizia arresta due piloti in aeroporto: sorpresi ubriachi prima della partenza

Due piloti della compagnia Air Transat, società con sede in Canada, sono stati arrestati nell'aeroporto di Glasgow poco prima di decollare per Toronto. A confermare la vicenda la stessa polizia aeroportuale scozzese, allertata dopo che i conducenti erano stati notati "comportarsi stranamente". Gli agenti hanno fermato i piloti prima che questi salissero a bordo di un velivolo A310, in grado di trasportare 250 passeggeri.