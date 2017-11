Giappone, terremoto magnitudo 4.8 a Fukushima: no allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito la Prefettura di Fukushima, in Giappone. Il sisma, che ha avuto origine in mare a 50 chilometri di profondità, non avrebbe causato problemi alle centrali nucleari della zona e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Fukushima è stata una delle regioni più colpite dal terremoto del marzo 2011. Il sisma e il successivo tsunami causarono la peggiore catastrofe nucleare della storia del Giappone.