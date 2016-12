Giappone, italiano in manette per bacio sulla fronte a ragazza di 21 anni

05:51 - Un italiano di 40 anni, Vincenzo D., è stato arrestato dalla polizia di Wakayama, vicino a Osaka, per aver tentato di baciare sulla fronte una ragazza di 21 anni. L'episodio è accaduto mercoledì pomeriggio su un treno della JrKisei Line in quello che, secondo gli inquirenti, potrebbe configurarsi come un caso di molestie in base alla normativa di contrasto agli "atti osceni".

La notizia è rimbalzata sui social network in Giappone, trasformandosi in "the Italian Kiss", ed è diventata una delle news più ricercate e lette.



L'uomo, in base a quanto rivelato dalla polizia locale, è nel Sol Levante da fine febbraio con un visto turistico. La giustificazione del gesto sarebbe stata quella di "un semplice saluto, ignorando che potesse essere contrario alle norme giapponesi".



L'episodio è stato preceduto pochi giorni prima, il 2 e il 3 marzo, da tre o quattro casi "di atti osceni e violenti" che, sempre nella stessa area hanno visto tra i sospettati cittadini stranieri.