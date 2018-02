Giappone, 10mila richieste d'asilo nel 2016: accettate solo 28

In Giappone ci sono state 10mila richieste di asilo politico ma ne sono state concesse solamente 28. Nel 2016 le domande sono aumentate del 44% rispetto al 2015, ma ne è stata accettata solo una in più. Queste le nazionalità d'origine più ricorrenti: sette afghani, quattro etiopi, tre eritrei e due del Bangladesh. Spiegando le motivazioni per cui le concessioni si mantengono a livelli più bassi rispetto ad altre nazioni, l'ufficio immigrazione ha detto che ogni richiesta è elaborata in linea con le convenzioni internazionali.