Germania, urne aperte in tre Stati Sul voto pesa la questione immigrati

Importante ai fini della valutazione del voto sarà anche e l'entità della forza del partito populista di destra AfD, Alternativa per la Germania. Nato nel 2013 come forza euroscettica, AfD ha concentrato il suo messaggio sul no alla politica di apertura ai rifugiati, facendo convergere su di sé il voto di protesta con messaggi di respiro xenofobo. E secondo i sondaggi deputati di AfD dovrebbero entrare in tutti e tre i Parlamenti delle regioni che andranno alle urne.



In Baden-Württemberg, stando ai sondaggi, la Cdu della Merkel potrebbe ottenere il 29%, cioè 10 punti in meno rispetto a cinque anni fa, quando perse il governo di questo Land tradizionalmente conservatore cedendolo all'alleanza di Verdi e socialdemocratici. Oggi vincerebbero i Verdi, che vedrebbero premiato il loro lavoro di questa legislatura con il 32%, in aumento di 8 punti, mentre la Spd subirebbe come i conservatori un castigo elettorale e crollerebbe dal 23% al 14% dei voti. Le ultime rilevazioni danno inoltre Alternativa per la Germania all'11% in Baden-Württemberg, mentre la formazione si attesterebbe al 9% in Renania-Palatinato e guadagnerebbe in Sassonia-Anhalt almeno il 18%.



In Sassonia-Anhalt la Cdu dovrebbe rimanere il primo partito, ma l'AfD si piazzerebbe davanti ai socialdemocratici partner della Merkel a livello nazionale. In Renania-Palatinato, infine, la 43enne Julia Kloeckner, vice presidente della Cdu che si pensa sarà candidata un giorno a succedere alla Merkel, ha visto ridurre i suoi consensi e in un sondaggio pubblicato questa settimana è comparsa addirittura leggermente indietro rispetto alla governatrice uscente dell'Spd, Malu Dreyer.



Le prospettive dei socialdemocratici non sono dunque buone e, oltre alla sconfitta in Baden-Württemberg, i sondaggi prevedono che saranno relegati a quarta forza politica in Sassonia-Anhalt, superati dall'AfD. La principale sfida della Spd è quindi quella di mantenere il governo del Land di Renania-Palatinato con Malu Dreyer, data vincente al 37,7%.