Germania, Spd elegge Andrea Nahles: prima presidente donna

Si è tenuto a Wiesbaden, in Germania, un congresso speciale, di portata storica, dei socialdemocratici tedeschi, che per la prima volta in 155 anni, hanno affidato la presidenza a una donna. Andrea Nahles, 47 anni, ex ministro del Lavoro e anima di sinistra del partito, è stata eletta con il 66,35% dei consensi. Contro di lei si era candida il sindaco di Flensburg, Simone Lange, 41 anni.