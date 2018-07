Germania, Seehofer pronto a restare con svolta su politica migranti

Il presidente della Csu, Horst Seehofer , potrebbe rimanere in politica e non dimettersi come ministro dell'Interno tedesco se la Cdu di Angela Merkel facesse un passo indietro nella politica sui migranti. Lo riferiscono fonti di partito, precisando che Seehofer aveva offerto le sue dimissioni sia dalla presidenza del partito sia dalla guida del ministero. Dimissioni che però erano state respinte dal capogruppo Csu al Bundestag, Alexander Dobrindt.

Seehofer: "Prima di dimettermi tento ancora" - Nella tarda notte Seehofer ha confermato ai cronisti anche personalmente l'intenzione di dimettersi, se non ci sarà un compromesso con la Cdu sui migranti: "E' vero che ho messo a disposizione i mandati, e tirerò le conseguenze nei prossimi tre giorni. Come passo intermedio, incontrerò la Cdu, nella speranza che ci si possa mettere d'accordo. Tutto il resto sarà deciso dopo".



Migranti e elezioni bavaresi: le chiavi della crisi - La crisi che sta minacciando la coalizione di governo tedesca è solo in parte frutto del disaccordo con la Csu del ministro Seehofer sulla questione migranti. Sullo sfondo vi sono anche le elezioni bavaresi del prossimo ottobre, in cui il partito "cugino" della Cdu potrebbe perdere la sua storica maggioranza assoluta. Lo scontro aperto tuttavia è arrivato dopo che la Merkel ha rispedito al mittente la proposta di Seehofer di respingimento senza condizioni di quei migranti che risultino già registrati in altri Paesi europei, che la Csu ritiene peraltro la pura e semplice applicazione del Trattato di Dublino.