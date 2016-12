Germania, scovata spia nei servizi segreti: preparava attacco

Un dipendente dei servizi di intelligence interni in Germania è stato arrestato perché sospettato di preparare un attentato di matrice islamica contro la sede centrale di Colonia. Lo rivelano lo Spiegel e Die Welt. L'uomo, un tedesco di 51 anni, avrebbe dovuto infiltrarsi in ambienti islamici ma in realtà stava fornendo informazioni dell'agenzia per preparare un attentato dinamitardo.