Germania, presidente Steinmeier frena su nuove elezioni e rimprovera i partiti: "Formate il governo"

Per superare l'impasse sulla formazione di un nuovo governo in Germania , dal presidente Frank-Walter Steinmeier arriva un appello a tutti i partiti. "Mi aspetto che siano disponibili al dialogo per formare un esecutivo in tempi vicini. Tutti i partiti sono tenuti a servire il Paese", ha ricordato con parole dure Steinmeier dopo il no della Spd a una nuova "Grosse Koalition".

"Chi si presenta alle elezioni per avere la responsabilità politica non può tirarsi indietro quando ce l'ha nelle sue mani". Per Steinmeier, questa responsabilità "non può essere semplicemente rimandata agli elettori". I partiti dovranno quindi "ripensare i loro atteggiamenti".



Spd esclude una "Grosse Koalition" con la Merkel - Il partito socialdemocratico tedesco Spd ha escluso infatti una nuova edizione della "Grosse Koalition" dopo il fallimento dei colloqui per la formazione di una "coalizione Giamaica" composta da Verdi, Liberali e dal Cdu-Csu del cancelliere Angela Merkel. I socialdemocratici, piuttosto che aderire a un esecutivo di larghe intese, chiedono di andare a nuove elezioni.



La Merkel: "Meglio elezioni di un governo di minoranza" - Anche la stessa Merkel ha chiarito in tv di essere pronta a ricandidarsi in caso di elezioni anticipate. Il cancelliere ha detto di essere "molto scettica" quanto alla formazione di un governo minoritario, altra opzione possibile per restare al potere. Le elezioni anticipate sarebbero "una alternativa preferibile", ha detto.