Germania, manager di un colosso della birra guida ubriaco: licenziato

Il numero uno di un colosso della produzione di birra è stato licenziato per guida in stato di ebbrezza. Il protagonista della vicenda a dir poco singolare è Tell Hedrich, manager della Anheuser-Busch InBev, nota azienda tedesca. L'uomo è stato allontanato dal gruppo dopo essersi schiantato con la sua auto il 30 aprile sull'autostrada A95 tra Monaco di Baviera e Garmisch-Partenkirchen. "Ero significativamente alterato dall'alcol" avrebbe dichiarato Hedrich dopo l'accaduto.