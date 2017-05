Germania, evacuati 50mila abitanti per bombe Seconda guerra mondiale

Nella città tedesca di Hannover sono state temporaneamente evacuati 50mila abitanti per consentire di disinnescare in sicurezza ben cinque bombe d'aereo inesplose risalenti alla Seconda guerra mondiale. Fra gli edifici sgomberati, anche sette case di riposo, una clinica e una fabbrica di pneumatici. Per i residenti evacuati il comune di Hannover ha organizzato eventi sportivi, visite gratuite ai musei e film per bambini per passare la giornata.