Germania, autobus di turisti diretti al Garda prende fuoco dopo un incidente: è una strage

"I decessi non possono essere esclusi", ha commentato Anne Hoefer, portavoce della polizia regionale. E' "possibile che delle persone non siano state in grado di uscire dall'autobus e siano rimaste intrappolate tra le fiamme", ha proseguito la Hoefer. L'incidente e' avvenuto nei pressi di Muenchberg, in una zona montuosa al limite degli Stati regionali di Baviera e Turingia, non lontano dalla frontiera con la Repubblica Ceca. Sul posto gli elicotteri e i mezzi di soccorso. L'autostrada è stata chiusa al traffico. L'autobus era diretto sul lago di Garda e i passeggeri erano tutti anziani provenienti dalla Sassonia.



"Diciotto morti, undici cadaveri recuperati" - La Bild online, citando la polizia, sostiene che "I dispersi sono probabilmente morti nel bus in fiamme". "A fine giornata avremo tanti morti da piangere", ha proseguito il portavoce della polizia. Durante le operazioni di soccorso, sono stati recuperati 11 cadaveri carbonizzati.



Le parole della Merkel - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso "Grande costernazione" per l'incidente avvenuto questa mattina nella Germania del sud. Le parole della Merkel sono state riferite dal suo portavoce: "I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie, come a coloro che sono rimasti feriti. Speriamo che coloro che sono stati salvati si riprendano presto".



La dinamica dell'incidente - L'autobus avrebbe tamponato un tir che gli stava davanti: il camion, carico di materassi e letti, ha preso immediatamente fuoco e così anche il pullman. Le fiamme, sicuramente più dell'urto, hanno causato un così grande numero di vittime. In quel tratto di autostrada la velocità massima è di 120 km/h ma il bus viaggiava più lentamente a causa del traffico. L'autista è deceduto al momento dell'impatto, ma il co-austista, rimasto ferito, ha detto alla polizia - riporta la Frankenpost - che le fiamme sono divampate immediatamente in modo molto violento. Per i soccorsi sono entrati in azione circa 200 uomini. L'autostrada rimarrà chiusa fino a stasera in direzione sud.