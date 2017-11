Germania, 6 arrestati pronti a colpire con esplosivo un mercatino di Natale

I sei rifugiati arrestati in 4 diverse città della Germania, stavano pianificando un attentato al mercato di Natale di Hessen. Lo riportano diverse testate locali, tra cui la Berliner Morgen Post. I 6 uomini costituirebbero una cellula Isis, secondo il procuratore di Stato, Christian Hartwig. L'attentato era pianificato con armi ed esplosivo, ma l'organizzazione del piano non era conclusa. I sei sarebbero arrivati in Germania con false identità.