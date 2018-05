Gb, ventenne ucciso a coltellate in strada a Liverpool

Un ragazzo di venti anni è stato ucciso a coltellate nel centro di Liverpool. Lo riferiscono i media britannici. I soccorsi sono giunti subito sul posto, ma il giovane è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Le autorità cittadine hanno lanciato un appello affinché chi ha assistito alla scena fornisca informazioni alle forze dell'ordine. "Non tollereremo questo tipo di crimine", ha detto il sovrintendente Lee Turner.