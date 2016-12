Gb, Scotland Yard: cresce il rischio di nuovi attacchi

La polizia britannica lancia l'allarme terrorismo, dopo l'attentato di venerdì in Tunisia. Secondo la National Crime Agency è aumentato il rischio che anche nel Regno Unito venga compiuta una strage come quella all'hotel Riu Imperial Marhaba di Sousse. Contro la crescente minaccia, scrive il Times, Scotland Yard avrebbe già aumentato la presenza dei suoi agenti per proteggere i luoghi pubblici e in particolare il Torneo di Wimbledon che inizia oggi.

Anche se non c'è un bilancio definitivo delle vittime britanniche, quello in Tunisia è diventato il secondo attacco più sanguinoso per il Regno Unito dopo la strage di Londra del 7 luglio 2005, in cui persero la vita 56 persone (inclusi i quattro kamikaze), e di cui la prossima settimana ricorre il decimo anniversario.



Anche per questo motivo circa 400 agenti della Met Police sono stati dislocati negli aeroporti britannici per raccogliere informazioni dai turisti di ritorno da Sousse e 16 fra detective ed esperti della polizia scientifica sono andati in Tunisia per offrire la loro collaborazione alle indagini.