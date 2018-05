Gb, Sajid Javid è il nuovo ministro dell'Interno

Il premier britannico Theresa May ha scelto Sajid Javid, finora titolare degli Affari Regionali, per sostituire come ministro dell'Interno Amber Rudd, che ha lasciato per aver ingannato il Parlamento sull'esistenza delle quote prestabilite annuali di espulsioni di migranti dal Regno Unito. Lo annuncia Downing Street. Javid è figlio egli stesso di immigrati pachistani ed è considerato, al pari di Rudd, una colomba sul dossier della Brexit.

Chi è JavidHa 48 anni. E' nato in Gran Bretagna, ma è figlio di immigrati pachistani. Un dato importante, soprattutto perchè la precedente ministra si è dimessa per un problema di diritti negati ai migranti caraibici. Javid padre è arrivato in Inghilterra negli anni '60 per guadagnarsi la vita come autista di autobus. Il figlio si è laureato in Economia all'università di Exeter e ha lavorato per un po' nel settore finanziario, anche negli Stati Uniti e a Singapore. E' sempre stato un attivista conservatore e nel 2010 è stato eletto deputato nelle file dei Tory. Due anni dopo, entra a far parte dell'esecutivo e con il Governo Cameron è ministro della Cultura, prima, e delle Attività Produttive, poi. Theresa May lo aveva "ridimensionato": titolare degli Affari Regionali, delle Comunità Locali e dell'Edilizia. Rispetto alla dimissionaria Amber Rudd, è meno legato all'attuale premier, ma la sua scelta è stata ampiamente prevista dai media. May ha nominato lui perché più moderato sulla questione Brexit rispetto all'altro candidato, Micheal Gove, ministro dell'Ambiente.