Gb, prime nozze gay nella famiglia reale: il cugino della Regina sposerà il compagno

Due anni fa il sofferto coming out in cui ha dichiarato di aver lottato contro il suo orientamento sessuale durante i 16 anni del suo matrimonio. Oggi Lord Ivar Mountbatten, 55enne cugino di terzo grado della Regina Elisabetta, sta organizzando le sue seconde nozze. In estate sposerà infatti il compagno James Coyle di 56 anni. L'ex moglie Penelope Thompson lo condurrà all'altare. Si tratta del primo matrimonio gay nella famiglia reale inglese.