Gb, Johnson sfida la May ai Comuni: "Brexit può essere salvata"

"Non è troppo tardi per salvare la Brexit": ne è convinto l'ex ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, a patto però che si torni alla linea negoziale sposata inizialmente dalla premier Theresa May e si rinunci alla svolta più "soft" annunciata negli ultimi giorni. L'ex membro del governo lancia così la sfida (non esplicita) al primo ministro, in un discorso tenuto ai Comuni in cui spiega le ragioni delle sue dimissioni.