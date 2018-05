Gb, incitava attacco terroristico al principino George: inizia il processo al jihadista

E' iniziato il processo, in Inghilterra, contro Husnain Rashid, 32 anni, un britannico di fede musulmana accusato di essere simpatizzante dell'Isis e d'aver incoraggiato via web potenziali "lupi solitari" per colpire il principino George, figlio di William e Kate, all'uscita dall'asilo. L'uomo, ex insegnante in una scuola islamica, deve rispondere di sei capi d'imputazione per istigazione al terrorismo. Il 32enne si proclama innocente.