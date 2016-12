Gb, attacco hacker a Tesco Bank: rubati soldi da almeno 20mila conti online

Allarme per 20mila correntisti della banca britannica Tesco Bank: l'istituto ha annunciato il temporaneo congelamento di tutte le transazioni online, dopo che sono stati illecitamente sottratti fondi dai conti. Una operazione su vasta scala compiuta da non meglio precisati hacker informatici. Non è stato precisato l'ammontare complessivo del maltolto.

"Possiamo garantire - ha detto l'amministratore delegato della banca, Benny Higgins - che ogni perdita che dovesse risultare da questi illeciti verrà coperta". Tesco sta collaborando con la National Crime Agency, che spera di identificare e arrestare i responsabili, e con la Financial Conduct Authority.



Tesco Bank è controllata dal gigante della grande distribuzione Tesco ed è relativamente recente, è stata creata nel 1997 e conta 7,8 milioni di clienti.



Un portavoce della Nca ha puntualizzato che gli attacchi informatici sono stati compiuti in maniera diversificata e che quindi non esiste una soluzione unica per gestirli in blocco. Per parte sua Higgins ha sostenuto che il gruppo ha investito in sistemi di sicurezza, ma che al giorno d'oggi è difficile la sicurezza assoluta.