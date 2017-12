Gb, Alfie Evans come Charlie Gard: battaglia legale della famiglia per tenere il figlio in vita

Alfie Evans come Charlie Gard. Diverse storie, ma stesso destino. Anche la famiglia Evans (Thomas e Katie), come i genitori di Charlie, stanno affrontando una battaglia legale per tenere il proprio figlio ancora in vita. Alfie - 18 mesi - ha una misteriosa patologia. I medici dell'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool, dove il bimbo è ricoverato, si sono rivolti all'Alta Corte inglese per "staccare la spina". "Esaurite tutte le opzioni", dicono. Ma i genitori non ci stanno: "Stiamo vivendo un incubo. Avevamo trovato un ospedale in Italia disposto ad accogliere Alfie". Migliaia di persone hanno preso a cuore la situazione del bimbo e come per Charlie si è costituita una "Alfie’s army".