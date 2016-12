Fukushima, preso un pesce-mostro: si teme sia l'effetto delle radiazioni nucleari

E' lungo circa due metri e ha un aspetto davvero terrificante. E' stato pescato al largo dell'isola di Hokkaido, in Giappone, non distante da Fukushima dove, l'11 marzo del 2011, si registrarono sisma e tsunami che uccisero oltre 18mila persone innescando una delle crisi nucleari più drammatiche della storia recente. L'esemplare, pescato da Hirasaka Hiroshi, farebbe parte della famiglia dei pesci lupo, nonostante solitamente non superino i 112 centimetri di lunghezza. Si teme possa quindi essere un effetto delle radiazioni.