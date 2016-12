Fuga dal carcere dello Stato di New York, arrestata guardia carceraria

Palmer ha negato ogni tipo di legame con i due evasori. "Il mio assistito non pensava che all'interno degli hamburger ci fossero le lame usate per la costruzione del tunnel, è costernato", ha affermato il suo avvocato. "Si dichiarerà ovviamente innocente", ha invece detto il procuratore.



E' il secondo arresto dopo l'evasione. In precedenza era finita in manette la sarta Joyce Mitchell, 51 anni, accusata di aver fatto da palo e di aver fornito ai due criminali alcuni strumenti per la fuga.



Matt, 48 anni, è stato condannato per rapimento e l'uccisione di un uomo nel 1997. Sweat, 35, per l'omicidio di un vice sceriffo della contea di Broome. Sono ricercati dal 6 giugno.